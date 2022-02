Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Versammlungslagen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden am 28.02.2022

Landkreise Hameln-Pyrmont und Holzminden (ots)

Auch am heutigen Montag (28.02.2022) kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden zu mehreren Versammlungslagen im Zusammenhang mit den Corona Maßnahmen.

In Hameln versammelten sich a ca. 110 Personen, welche sich durch die Innenstadt bis zum Rathaus bewegten. Durch alle Versammlungsteilnehmer wurden durchweg FFP 2 Masken getragen.

Ordnungswidrigkeiten gegen das Niedersächsische Versammlungsgesetz mussten nicht eingeleitet werden.

Auch in Bad Pyrmont (ca. 20), in Bad Münder (ca. 25) und in Coppenbrügge (7) versammelten sich Menschen zu nicht angemeldeten Versammlungen. Auch hier hielten sich die Teilnehmenden an die Auflagen. Es mussten daher keine Ordnungswidrigkeiten eingeleitet werden.

Parallel versammelten sich in Holzminden ca. 70 Personen. Es musste eine Ordnungswidrigkeit wegen des Nichttragens einer FFP 2 Maske nach der Niedersächsischen Corona Verordnung eingeleitet werden.

Darüber hinaus verliefen die Versammlungen allesamt friedlich und ohne Störungen, bis sie sich jeweils eigenständig auflösten.

