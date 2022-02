Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Bodenwerder/Halle (ots)

Bisher unbekannte Täter haben nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht von Freitag, 25.02.2022, auf Samstag, 26.02.2022, in Halle einen Zigarettenautomaten an einem Parkplatz an der Kaiserstraße ("Alte Postschänke") gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Automaten wurde der gesamte Zigaretten- und Bargeldbestand gestohlen. Die Schadenshöhe ist bisher unbekannt. Die aktuellen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die verdächtige Personen/Fahrzeuge/ Wahrnehmungen in der Nacht festgestellt haben, werden daher gebeten sich mit der Polizei Bodenwerder unter der Rufnummer 05533-97495-0 in Verbindung zu setzten.

