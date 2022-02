Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: B 64/L581: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Eschershausen (ots)

Mit den ersten Sonnenstrahlen kam es am heutigen Samstag gegen 14.00 Uhr auf der B 64 an der Abzweigung zur L581 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 47-jähriger Mann aus dem Landkreis Holzminden fuhr mit seinem Pkw aus Eschershausen in Richtung Amelungsborn und wollte nach links auf die L581 in Richtung Stadtoldendorf abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von vorne kommenden 60-jährigen Motorradfahrer aus dem Landkreis Hildesheim. Durch die Berührung kam der Motorradfahrer zu Fall. Das Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Der Motorradfahrer wurde glücklicherweise nur leicht am Bein verletzt und zur Behandlung in das Krankenhaus nach Holzminden gebracht.

