Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Verkehrsunfallflucht am Markt, Zeugen gesucht

Holzminden (ots)

Bereits am Donnerstagmorgen, 17.02.2022, zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr kam es im Bereich Markt in Holzminden zu einer Verkehrsunfallflucht. In dem Zeitraum hatte eine 49-jährige Frau aus Holzminden ihren VW Passat auf einer Parkfläche gegenüber einem Imbiss am Markt abgestellt. Als sie gegen zehn Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie erhebliche Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Ein möglicher Verursacher hat sich bisher nicht zu erkennen gegeben. Daher ermittelt die Polizei nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen um Mithilfe. Wer kann Hinweise zu diesem Sachverhalt geben? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Holzminden unter 05531/9580.

