Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Sachschaden hinterlassen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Herzogstraße;

Unfallzeit: 23.01.2023, 08.55 Uhr;

Mit den Spiegeln zusammengestoßen sind am Montag in Bocholt zwei Fahrzeuge. Die Pkw waren gegen 08.55 Uhr in entgegengesetzter Richtung auf der Herzogstraße unterwegs. Nach Angaben eines Zeugen fuhr der flüchtige Beteiligte mit einem schwarzen BMW in Richtung Dinxperloer Straße. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell