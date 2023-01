POL-BOR: Vreden - Lose Befestigung sorgt für Schaden

Reken (ots) - Tatort: Groß Reken, Matthiesstegge; Tatzeit: zwischen 21.01.2023, 20.00 Uhr, und 22.01.2023, 13.30 Uhr; Stand gehalten hat eine Haustür am Wochenende in Groß Reken unbekannten Einbrechern. Die Täter hatten gewaltsam versucht, in ein Wohnhaus an der Matthiesstegge einzudringen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

