POL-HG: Einbrüche in Einfamilienhäuser und Discountermarkt >>> Sachbeschädigung an KiGa >>> Körperverletzung >>> Kennzeichendiebstahl an Pkw >>> Brand einer Mülltonne >>> Verkehrsunfallflucht

1. Einbruch mit hohem Schaden

Oberursel, An der Billwiese

Zwischen Samstag, den 19.11.2022, 17.00 Uhr und Sonntag, den 20.11.2022, 14:30 Uhr

(kl) In Oberursel sind in der Zeit von Samstag auf Sonntag bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben hohen Schaden angerichtet. Zwischen dem frühen Samstagabend und Sonntagnachmittag verschafften sich die Einbrecher Zutritt in das Einfamilienhaus, indem sie mit brachialer Gewalt ein Kellerfenster öffneten. Aus dem Besitz der Geschädigten wurden hochwertiger Schmuck und Elektrogeräte im Gesamtwert von 35.000 Euro entwendet. Der hinterlassene Sachschaden am Haus beträgt circa 5000 Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

2. Einbruch am helllichten Tage

Oberursel, Maasgrundweg

Sonntag, den 20.11.2022, zwischen 11.00 Uhr und 16.30 Uhr

(kl) Gestern machten Einbrecher am helllichten Tag in Oberursel Beute indem sie in ein abgelegenes Einfamilienhaus einstiegen und nach anschließender Absuche diverser Räume mehrere Wertgegenstände mitnahmen. Zwischen 11.00 Uhr und 16:30 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter im Maasgrundweg auf ein abgelegenes Grundstück. Dort öffneten sie mit roher Gewalt die im rückwärtigen Bereich befindliche Terrassentür eines Einfamilienhauses. Bei der folgenden Durchsuchung der Innenräume wurde ein Rucksack, sowie eine Schmuckschatulle entwendet. Der entstandene Schaden wurde noch nicht abschließend beziffert.

Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/ 120-0, entgegen.

3. Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Homburg, Am Hang

Zwischen Freitag, den 18.11.2022, 18:45 Uhr und Sonntag, den 20.11.2022, 17.10 Uhr

(kl) Unbekannte Täter erbeuteten bei einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in Bad Homburg am vergangenen Wochenende u.a. Bargeld und Schmuck. Die Einbrecher machten sich zwischen Freitag 18:45 und Sonntag 17:10 Uhr an dem in der Straße "Am Hang" gelegenen Einfamilienhaus in Bad Homburg zu schaffen. Mit roher Gewalt drangen sie durch die Terrassentür in das Innere des Hauses ein und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld, zwei Jacken, Schmuck (Goldring und Geldkette mit Anhänger) sowie Sony Kopfhörer. Der Gesamtschaden wird auf circa 2300 Euro geschätzt.

Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

4. Erhebliche Blessuren nach Körperverletzung

Friedrichdorf, Hugenottenstraße

Samstag, den 19.11.2022, 01.06 Uhr

(kl) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Friedrichsdorf in einer Bar zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der zwei Beteiligte verletzt wurden. Um kurz nach ein Uhr gerieten mehrere Personen auf einer Party in Streit, in dessen Verlauf ein Täter einer Person ins Gesicht schlug. Durch diesen Schlag wurde ein 51-jähriger verletzt. Ein 35-jähriger eilte zur Hilfe und wurde vom Schläger geschubst, so dass dieser stürzte und sich eine Schnittverletzung zuzog. Der stark alkoholisierte 32-jährige Aggressor aus Frankfurt wollte die Feierlichkeit nicht freiwillig verlassen und wurde zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam genommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizeistation in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/ 120-0.

5. Vandalismus am Kindergarten

Oberursel, Ahornweg (Walldorfkindergarten) Mitteilungszeit Sonntag, den 20.11.2022, 12.00 Uhr

(kl) Durch Steinwürfe wurde eine Scheibe am Walldorfkindergarten Oberursel beschädigt und dadurch ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursacht. Eine aufmerksame Spaziergängerin meldete am Sonntagmittag eine Beschädigung an einer Scheibe des Walldorfkindergartens. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und stellte vor Ort fest, dass die Beschädigungen an den Scheiben durch unbekannte Täter durch Steinwürfe verursacht wurden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Oberursel unter der Rufnummer 06171 62400 entgegen.

6. Beide Kennzeichen entwendet

Friedrichsdorf, Talmühle

Zwischen Freitag, den 18.11.2022, 17:20 Uhr und Samstag, den 19.11.2022, 09.10 Uhr

(kl) Unbekannte Täter entwendeten in Bad Homburg beide Kennzeichen eines geparkten Fahrzeugs und beschädigten hierbei die Kennzeichenhalterung. Zwischen dem frühen Freitagabend und Samstagmorgen beschädigten bislang unbekannte Täter die hintere Kennzeichenhalterung und entwendeten im Anschluss das vordere und hintere Kennzeichen des Pkw, Toyota. Das Kennzeichen lautet HG-KJ 2021.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

7. Mülltonnenbrand

Bad Homburg, Dietrich-Bonhoeffer-Straße

Mitteilungszeit Montag, den 21.11.2022, 00:14 Uhr

(kl) In der vergangenen Nacht geriet in Bad Homburg eine auf dem Bürgersteig abgestellte Bio Tonne auf unbekannte Art und Weise in Brand und wurde komplett zerstört. Die Rettungsleitstelle des Hochtaunuskreises teilte am frühen Montagmorgen der Polizeistation Bad Homburg mit, dass eine Bio Tonne in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Brand geraten sei. Die Streife vor Ort konnte nur die gelöschten Überreste der Bio Tonne vorfinden. Hinweise auf die Brandentstehung konnten bis dato nicht festgestellt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/ 120-0, entgegen.

8. Diebstahl von Einkaufswägen

Neu-Anspach, Rudolf-Diesel-Straße (Lidl Markt) Zwischen Samstag, den 19.11.2022, 21.30 Uhr und Sonntag, den 20.11.2022, 09.05 Uhr

(kl) Unbekannte Täter öffneten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die äußeren Schiebetüren zum Vorraum des Lidl-Marktes in Neu-Anspach und entwendeten dort mehrere Kindereinkaufswägen. Eine aufmerksame Bürgerin teilte am Sonntagmorgen der Polizeistation Usingen mit, dass die äußere Schiebetür zum Vorraum des Lidl Marktes in der Rudolf-Diesel-Straße augenscheinlich offensteht. Ermittlungen durch eine entsandte Polizeistreife ergaben, dass die Einbrecher zwischen Samstagabend 21.30 Uhr und Sonntagmorgen 09.05 Uhr den Türsensor der Schiebetüren manipuliert haben und diese so öffnen konnten. Im Vorraum befanden sich Kindereinkaufswägen welche entwendet wurden. Eine Absuche in der näheren Umgebung nach den Einkaufswägen verlief erfolglos. Der Gesamtschaden wird auf circa 1750 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/ 120-0, entgegen.

9. Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Schmitten, Schulstraße

Zwischen Dienstag, den 15.11.2022, 16.15 Uhr und Mittwoch, den 16.11.2022, 16.00 Uhr

(kl) Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag beschädigte ein Verkehrsteilnehmer in Schmitten in der Schulstraße vermutlich bei einem Parkvorgang einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließen unerlaubterweise von der Unfallstelle. Zwischen vergangenen Dienstag, 16.15 Uhr und Mittwoch, 16.00 Uhr stieß ein Verkehrsteilnehmer bei einem Parkmanöver gegen die Fahrzeugfront eines ordnungsgemäß in Höhe der Hausnummer 1 geparkten schwarzen Audi. Dieser wurde im Bereich der Frontstoßstange und Kühlergrill erheblich beschädigt. Der nicht bekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf circa 3000 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Usingen unter der Rufnummer 06081 92080, entgegen.

