POL-BOR: Gronau - Müllbehälter brennen

Borken (ots) - Tatort: Borken, Bachstraße; Tatzeit: 22.01.2023, zwischen 00.00 Uhr und 16.30 Uhr; Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in ein Wohnhaus in Borken eingedrungen. Um in das Gebäude an der Bachstraße zu kommen, hatten sich die Täter gewaltsam an einem Fenster zu schaffen gemacht. Sie durchsuchten das Innere. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. ...

