Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Grableuchten beschädigt

Borken (ots)

Tatort: Borken, Butenwall;

Tatzeit: zwischen 21.01.2023, 18.00 Uhr, und 22.01.2023, 16.00 Uhr;

Auf dem Friedhof in Borken ist es am Wochenende zu Vandalismus gekommen. Auf dem Hauptweg haben Unbekannte nach ersten Erkenntnissen Papier verbrannt, und im hinteren Bereich haben Unbekannte zwei Grableuchten mutwillig beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell