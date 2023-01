Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alkoholisiert unterwegs

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Mühlenweg;

Tatzeit: 22.01.2023, 19.35 Uhr;

Mit einer Strafanzeige nahm am Sonntagabend in Bocholt die Fahrt eines Mannes mit seinem E-Scooter ein unschönes Ende. Polizeibeamte hatten den 29-Jährigen kontrolliert, als er den Mühlenweg befuhr. Die nötige Versicherung des Rollers konnte er nicht nachweisen. Darüber hinaus ließ ein Atemalkoholtest auf einen Blutalkoholwert von circa 1,3 Promille schließen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm dem Mann in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt nachzuweisen. (to)

