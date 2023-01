Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher flüchten nach Alarm

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Robert-Bosch-Straße;

Tatzeit: 22.01.2023, 22.35 Uhr;

Unbekannte haben am Sonntagabend in Bocholt ein Fenster einer Bildungseinrichtung eingeworfen. Dazu kam es gegen 22.35 Uhr an der Robert-Bosch-Straße. Dabei lösten die Täter einen Alarm aus, der sie offensichtlich flüchten ließ - nach ersten Erkenntnissen sind die Unbekannten daraufhin vermutlich nicht ins Gebäude selbst eingedrungen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell