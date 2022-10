Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versuchter Diebstahl eines E-Scooters mit anschließender Flucht und Verkehrsunfall auf der Insel Usedom

Heringsdorf (LK VG) (ots)

Am 22.10.2022 gegen 00:08 Uhr beobachtete ein Hinweisgeber, wie durch drei Tatverdächtige versucht wurde ein E-Scooter vor einem Bansiner Hotel zu entwenden. Die Tatverdächtigen wurden durch den Hinweisgeber gestört und sind anschließend mit einem silberfarbenen 3er BMW in Richtung polnischer Grenze geflüchtet. In Rahmen der Flucht kam der PKW in der Ortschaft Ahlbeck nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Alle drei Fahrzeuginsassen verließen daraufhin das verunfallte Fahrzeug und flüchteten zu Fuß in Richtung Ahlbecker Bahnhof. Durch Beamte der Bundespolizei wurde eine 15-Jährige polnische Staatsangehörige gestellt. Die anderen beiden unbekannten Tatverdächtigen sind weiterhin flüchtig. An dem nicht mehr fahrbereiten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,00 EUR und an der beschädigten Straßenlaterne von ca. 200,00 EUR. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt und durch den Kriminaldauerdienst aus Anklam werden die weiteren Ermittlungen geführt. Die 15-jährige polnische Täterin wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an der deutsch-polnischen Grenze an die Erziehungsberechtigten übergeben. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen versuchten Bandendiebstahls sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Im Auftrag EPHK David Haupt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell