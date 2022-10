Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Randalierer greifen Zeugen und Polizisten in Neustrelitz an

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

Am 21.10.2022 gegen 22:15 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen vier Personen in Neustrelitz in der Augustastraße gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen beobachtete zunächst ein 40-jähriger Zeuge zwei 25- und 28-jährige männliche und eine 16-jährige weibliche Person dabei, wie diese mit den Füßen gegen geparkte Pkw traten. Daraufhin sprach der Zeuge diese an und wurde anschließend sofort mit Schlägen und Tritten von den drei Personen angegriffen. Der Geschädigte zog sich dabei u.a. eine Platzwunde am Kopf und Verletzungen im Gesicht zu. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die drei Tatverdächtigen flüchteten bei Eintreffen der Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz, konnten aber im näheren Umfeld gestellt und namhaft gemacht werden. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen verhielten sich die beiden männlichen Personen sehr aggressiv. Der 28-Jährige schlug, trat mit den Füßen und spukte dabei in Richtung der Beamten. Bei der anschließenden Fesselung leistete dieser Tatverdächtige erheblichen Widerstand, wurde durch die Zwangsmaßnahmen aber nicht verletzt. Ein PVB wurde durch die Widerstandshandlungen leicht an der Schulter verletzt. Beim 28-Jährigen wurde im Krankenhaus Neustrelitz eine Blutprobe entnommen, da er vorherigen Betäubungsmittel- und Alkoholkonsum einräumte. Im Asnschluß konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass zwei Pkw durch die Tatverdächtigen beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000EUR geschätzt. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Auftrag EPHK David Haupt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

