Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Leichtkraftradfahrer bei Unfall in Bergen leicht verletzt

Bergen (LK VR) (ots)

Die 20-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Skoda befuhr die B196 in Bergen aus Richtung Karow kommend und beabsichtigte an der Kreuzung am EDEKA-Markt, nach links in die Putbuser Chaussee abzubiegen. Der 16-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Leichtkraftrades Yamaha befuhr die B196 aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Karow. Beim Linksabbiegen übersah die Skodafahrerin den entgegenkommenden Kradfahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zum frontalen Zusammenstoß. Der Kradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Die PKW-Fahrerin erlitt einen Schock. Beide Beteiligten wurden ins Krankenhaus Bergen verbracht. Das Leichtkraftrad und der Personenkraftwagen waren nicht mehr fahrbereit. Der PKW muste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden beträgt ca. 6500 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr für ca. 45 min an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Im Auftrag EPHK David Haupt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

