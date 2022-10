POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 192

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Am 20.10.2022 ereignete sich gegen 21:30 Uhr auf der B 192 zwischen Penzlin und Marihn, kurz hinter dem Abzweig Mollenstorf, ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer (deutscher Staatsangehöriger) wollte mit seinem BMW einen anderen PKW überholen. Als er sich auf gleicher Höhe mit dem zu Überholenden befand, lenkte dieser plötzlich nach links. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich das überholende Fahrzeug ebenfalls nach links aus und stieß hier mit einem Verkehrszeichen zusammen. In der weiteren Folge verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen BMW und kam im rechten Straßengraben zum Stehen. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der zu überholende PKW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zum Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich vermutlich um einen roten SUV mit dem Kennzeichenfragment GÜ-WQ.... handelt. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum benannten SUV können beim PHR Waren unter 039911760, über die Internetwache www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Dienststelle gegeben werden.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Telefon: 0395 5582 2131 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

