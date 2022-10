Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrunfall mit einer schwerverletzten Person auf der B 199

Anklam (ots)

Am 20.10.2022 kam es gegen 17:00 Uhr auf der B199, auf Höhe der Ortschaft Albinshof, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 59-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Opel die B199 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Klempenow. Zur gleichen Zeit befuhr eine 36-jährige Audi-Fahrerin gemeinsam mit ihren beiden Kindern (6 und 9 Jahre) die L31 aus Richtung Wegezin kommend in Richtung Krien und kreuzte die Bundesstraße B199 auf Höhe der Ortschaft Albinshof. Dabei missachtete die Fahrzeugführerin die Vorfahrt und kollidierte mit dem Pkw des 59-jährigen. Dieser wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Greifswald verbracht. Die Pkw-Fahrerin und ihre beiden Kinder blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Die B199 war während der polizeilichen Maßnahmen voll gesperrt. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

