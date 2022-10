Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Waren/Müritz (ots)

Am 20.10.2022, gegen 12:48 Uhr, ereignete sich in Waren, Einmündungsbereich Schweriner Damm/Zur Steinmole, ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Der 62-jähriger deutsche Fahrzeugführer eines Toyota aus Rheinland-Pfalz, wollte vom Schweriner Damm nach rechts Zur Steinmole abbiegen. Eine 79-jährige Radfahrerin, die sich mit ihrem Rad auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Radweg befand, wollte den Einmündungsbereich in Richtung Waren Oststadt überqueren. Nach dem Umschalten der Lichtzeichenanlage auf Grün, setzte der Fahrzeugführer zum Abbiegen an und übersah dabei die Radfahrerin, die den Einmündungsbereich geradeaus überqueren wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß, in dessen Folge die Radfahrerin stürzte und sich schwere Verletzungen am Kopf zuzog. Die Radfahrerin war am Unfallort nicht ansprechbar und wurde durch mehrere Ersthelfer betreut. Die schwerverletzte Radfahrerin wurde mit Rettungswagen in das Klinikum Plau am See verbracht und dort stationär aufgenommen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 530 Euro Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

