Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in 17252 Buschhof

Röbel (ots)

Am 20.10.2022, gegen 14:26, Uhr kam es in der Ortslage Buschhof zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 64-jährige deutsche Fahrerin eines VW Golf befuhr die Kreisstraße 17 aus Richtung Krümmel kommend und wollte geradeaus über die Kreuzung in Richtung Zempow auf die Landstraße 25 auffahren. Dabei beachtete sie nicht, dass sie einem PKW Seat, der die Landstraße 25 aus Richtung Schwarz kommend befuhr, die Vorfahrt zu gewähren hatte. Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde darüber hinaus ein Verteilerkasten des Energieversorgers und eine technische Einrichtung des Wasserversorgers beschädigt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Fahrerin des Golfs wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Neubrandenburg geflogen werden musste. Der 32-jährige deutsche Fahrzeugführer des Seat und seine 31-jährige deutsche Beifahrerin wurden zum Glück nur leicht verletzt und zur Behandlung in Klinikum nach Neuruppin gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 17500 Euro. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell