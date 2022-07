Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Schwerer Motorradunfall auf L48 - Sozius tödlich verletzt

Haren (ots)

Am Freitagnachmittag ist es auf der Landegger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Ein 53-jähriger Fahrer und sein 22-jähriger Sozius waren gegen 15.30 Uhr mit dem Motorrad auf der L 48 in Richtung Haren unterwegs. In einer scharfen Linkskurve verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach etwa 100 Metern kam das Zweirad im Graben zum Liegen. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 22-jährige Sozius verstarb noch an der Unfallstelle. Feuerwehr, Rettungsdienst und Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Der Schaden ist bislang noch nicht bekannt. Die L48 war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

