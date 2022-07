Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugen nach Unfall gesucht

Lathen (ots)

Am Freitag gegen 15.10 Uhr kam es auf der B70 zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein Verkehrsteilnehmer war mit seinem VW Transporter aus Haren in Richtung Lathen unterwegs als er vermutlich aus gesundheitlichen Gründen in den Gegenverkehr geriet. Ein entgegenkommender grauer Nissan musste fast bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und fuhr gegen eine Leitplanke. Ein LKW-Fahrer eines Entsorgungsunternehmens fuhr vor dem VW-Transporter. Dieser und weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

