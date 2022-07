Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Brand bei Arbeiten an alter Ölheizung

Schüttorf (ots)

Am Freitagmorgen gegen 10.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Engdener Straße alarmiert. Dort geriet in einem Einfamilienhaus beim Aufflexen einer alten Ölheizung etwa 30 Liter Öl in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr aus Schüttorf konnte das Feuer löschen. Sie waren mit sieben Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften im Einsatz. Der Schaden ist bislang noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell