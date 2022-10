Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebe im Stavenhagener Hotel flüchten und setzen Pfefferspray ein

Stavenhagen (LK MSE) (ots)

Am 20.10.2022 gegen 23:45 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Hotel in Stavenhagen gemeldet. Zwei männliche, maskierte Personen verschafften sich Zutritt in die Räumlichkeiten des Hotels "Reuterhof" Stavenhagen. Hier machten sie sich im Rezeptionsbereich an den Schränken zu schaffen. Eine Mitarbeiterin des Hotels war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg vom Gastronomiebereich zur Rezeption. Sie bemerkte die beiden auf dem Boden knienden Männer. Als diese ihrerseits die Mitarbeiterin sahen, sprangen beide auf, wobei ein Täter ein Pfefferspray in der Hand hielt und dieses unvermittelt gegen die Mitarbeiterin einsetzte. Die Tatverdächtigen flüchteten aus dem Hotel. Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt. Ein Diebstahlschaden ist nicht entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu Tätern, Fluchtrichtung, Fluchtfahrzeug o. a. geben kann, meldet sich bitte im Polizeirevier Malchin unter 039942310, über die Internetwache www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

