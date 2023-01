Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Zigarettenautomat aufgebrochen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Nienborger Straße;

Tatzeit: 21.01.2023, zwischen 00.00 Uhr und 11.00 Uhr;

Geld haben Unbekannte am Samstag in Gronau-Epe aus einem Zigarettenautomaten gestohlen. Um an ihre Beute zu kommen, hatte sich die Täter gewaltsam an dem Gerät zu schaffen gemacht. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen 00.00 Uhr und 11.00 Uhr an der Nienborger Straße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell