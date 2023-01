Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Verursacher flüchtet nach Parkplatzunfall

Bocholt-Stenern (ots)

Unfallort: Bocholt-Stenern, Robert-Koch-Ring; Unfallzeit: 23.01.2023, zwischen 07.30 Uhr und 07.45 Uhr;

Nur eine Viertelstunde hatte sich ein Autofahrer am Montag in einem Verbrauchermarkt im Bocholter Ortsteil Stenern aufgehalten. Doch als der Mann nach dem Einkauf zu seinem Wagen kam, erwartete ihn auf dem Parkplatz des Geschäfts am Robert-Koch-Ring eine böse Überraschung: An der rechten Seite zogen sich frische Kratzer durch den Lack des schwarzen VW. Vom Verursacher fehlte allerdings jede Spur: Der Unbekannte hatte seine Fahrt fortgesetzt. Zurück blieb ein Schaden, der bei circa 2.000 Euro liegen dürfte. Abgespielt hat sich das Geschehen im Zeitraum zwischen 07.30 Uhr und 07.45 Uhr. Wer Hinweise in diesem Fall von Verkehrsunfallflucht geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 mit den Ermittlern des Verkehrskommissariats in Bocholt in Verbindung setzen. (to)

