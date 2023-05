Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Jugendliche mit gestohlenen Pedelecs unterwegs/ Wem gehört das Fahrrad? (mit Bild)

Am Sonntag, 14. Mai 2023, kurz nach 20 Uhr, hörte ein Anwohner der Rottinghauser Straße, wie der Motor seines defekten Quads, welches auf seinem Grundstück stand, gestartet wurde. Er hielt Nachschau und stellte dabei fest, dass die Zündung eingeschaltet war. Er machte sich sodann auf die Suche nach möglichen Verursachern und traf dabei auf drei Jugendliche und sprach diese an. Sie gaben an, dass sie den Motor lediglich hätten starten wollen und entfernten sich dann. Daraufhin verständigte der Anwohner die Polizei. Die Polizeibeamten konnten die Gruppe Jugendlicher kurze Zeit später antreffen. Dabei stellte sich dann heraus, dass zwei männliche Jugendliche zwei Pedelecs mitführten, welche kurz zuvor in der Straße Am Hügel sowie im Feuerdornweg gestohlen wurden. Außerdem wurde während der Sachverhaltsaufnahme bekannt, dass einer der beiden Jugendlichen im Verdacht steht, vermutlich zwischen dem 8. und dem 14. Mai ein Fahrrad mitgenommen zu haben, welches bei einem Schnellrestaurant in der Friesenstraße in Vechta stand. Das Fahrrad wurde in einem Graben entsorgt, wo es noch aufgefunden werden konnte. Da das dunkelblaue Hollandrad der Marke Sparta noch nicht zugeordnet werden konnte, sucht die Polizei nun auf diesem Wege nach dem Besitzer bzw. der Besitzerin. Sachdienliche Hinweise zum/zur Eigentümer/in nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Holdorf - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Sonntag, 14. Mai 2023, gegen 10.45 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 50-jährigen Autofahrer aus Damme auf der Handorfer Straße. Hier hatten sie festgestellt, dass an den vorderen Seitenscheibe eine Tönungsfolie angebracht worden war. Damit war die Betriebserlaubnis erloschen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Diebstahl eines Skateboards

Am Freitag, 12. Mai 2023, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Meyerhofstraße, beim dortigen Skaterpark, das Skateboard des Hersteller Supreme eines Heranwachsenden aus Lohne. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442-80846-0) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 14. Mai 2023, zwischen 09.25 Uhr und 11.08 Uhr, parkte ein 32-jähriger Geschädigter aus Aachen seinen Toyota Celica auf einem Parkplatz an der Straße Zum Hansa-Center. Während dieses Zeitraumes wurde der Pkw durch eine unbekannte Person mit einem Pkw beschädigt. Diese entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

