Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Elektronisches Gerät im Büro geriet in Brand

Am Sonntag, 14. Mai 2023, gegen 13.15 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen Brand in den Stratmanns Gärten. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet auf Grund eines technischen Defektes ein elektronisches Gerät im Büro einer dortigen Wohnung in Brand. Eine 47-jährige Frau hatte den Rauchaustritt aus der Wohnung bemerkt und den Notruf abgesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 25 Personen im Einsatz. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 14. Mai 2023, gegen 16.40 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Emstek auf dem Werner-Eckert-Ring. Hier kam ihm eine unbekannte Person in einem silbernen Audi entgegen. Diese Person fuhr mittig auf der Fahrbahn, sodass der 19-jährige Mann ausweichen musste. Dabei fuhr er mit dem vorderen rechten Reifen gegen den Bordstein und es entstand Sachschaden am Pkw. Der oder die andere Beteiligte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

