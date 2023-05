POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 13/14.05.2023

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Damme -Verkehrsunfallflucht-

In der Zeit von Freitag 19.00 h bis Samstag 09.00 h kam es in Damme im Vogelsangweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der flüchtige Fahrer eines PKW streifte im Vorbeifahren den geparkten PKW des Geschädigten. Der Schaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Damme.

Neuenkirchen-Vörden -Körperverletzung-

Am 13.05.2023 um 20:45 Uhr kommt es in Neuenkirchen zu Streitigkeiten zwischen alkoholisierten Mitbewohnern. Das Opfer wird im Zuge der Streitigkeiten von drei Tätern geschlagen und leicht verletzt. Die namentlich bekannten drei Täter flüchten vor Eintreffen der Polizei. Das Opfer wird zur medizinischen Untersuchung in Krankhaus verbracht.

Damme -Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad-

Am 13.05.2023 um 23:45 Uhr befährt ein 16-jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Hunteburger Straße in Damme. Hierbei erreicht dieser, in Verfolgung eines Streifenwagens, Spitzengeschwindigkeiten von 86 km/h. Das Kleinkraftrad ist offiziell für eine maximale Geschwindigkeit von 25 km/h zugelassen. Das Kleinkraftrad ist erheblich in seiner Bauart verändert worden und wurde beschlagnahmt.

Dinklage -Verkehrsunfall-

Am 13.05.2023, gg. 17:40 Uhr, kam es in Dinklage an der Einmündung Riedenweg/Sanderstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Frau aus Vechta übersah mit ihrem PKW beim Einbiegen auf die Sanderstraße einen 17-jährigen Dinklager, welcher den Radweg der Sanderstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht.

