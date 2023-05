POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek/Schneiderkrug - Verkehrsunfall mit Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol Am 12.05.2023, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger aus Emstek die Straße "Hoher Weg" in 49685 Schneiderkrug in Fahrtrichtung Hansestr./Ahlhoner Str.. Der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in der Folge frontal mit einem am Straßenrand befindlichen Baum zusammen. Der ...

mehr