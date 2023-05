POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und Südkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Emstek/Schneiderkrug - Verkehrsunfall mit Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

Am 12.05.2023, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger aus Emstek die Straße "Hoher Weg" in 49685 Schneiderkrug in Fahrtrichtung Hansestr./Ahlhoner Str.. Der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in der Folge frontal mit einem am Straßenrand befindlichen Baum zusammen. Der Fahrzeugführer und der 27-jährige Beifahrer wurden dabei beide schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Ein beim Fahrzeugführer freiwillig durchgeführter Test am tragbaren Alkomaten ergab einen Wert von 1,89 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol ermittelt. Der Führerschein wurde infolgedessen zunächst beschlagnahmt.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol

Am 13.05.2023, gegen 03:30 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus Garrel die Emsteker Straße in 49661 Cloppenburg, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Test am tragbaren Alkomaten ergab einen Wert von 1,49 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein des 21-Jährigen beschlagnahmt. Zudem wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt.

Südkreis - FEHLANZEIGE!

