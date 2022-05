Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Smartphone gestohlen - Bundespolizei sucht Zeugen

Friedberg (ots)

Opfer eines Diebstahls wurde gestern Abend (19.5./05:20 Uhr) ein 22-jähriger Mann aus Marburg auf der Zugfahrt (Regionalexpress RE4150) von Frankfurt a.M. in Richtung Marburg. Der Mann gab an, zwischen 05:20 Uhr und 06:19 Uhr geschlafen zu haben. Als er wieder aufwachte, konnte er sein Smartphone nicht mehr auffinden. Eine Absuche im Zug verlief ohne Erfolg.

Bei dem gestohlenen Smartphone handelt es sich um ein Xiaomi Redmi Note 10S. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ungefähr 250,- Euro geschätzt.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561 81616-0 zu melden oder über www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell