Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Versuchter Diebstahl

Am Mittwoch, 10. Mai 2023, gegen 12.00 Uhr, hielt sich eine 75-jährige Frau in einem Lebensmittelgeschäft in der Wiesenstraße in Damme auf, als eine 24-jährige Frau aus Dortmund in deren Jackentasche griff. Diese verdächtige Handlung wurde durch eine andere 56-jährige Kundin aus Damme beobachtet, welche die Tatverdächtige daraufhin ansprach. Im weiteren Verlauf wurde die Tatverdächtige festgehalten, die Polizei informiert und ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell