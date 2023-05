Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Jugendtreff

Im Zeitraum von Mittwoch, 03. Mai 2023, 20.10 Uhr bis Donnerstag, 11. Mai 2023, 09.30 Uhr gelangten unbekannte Täter gewaltsam in ein Büro eines Jugendtreffs an der Friesoyther Straße und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Lindern - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein 25-jähriger Mann aus Lindern befuhr am Donnerstag, 11. Mai 2023, gegen 20.25 Uhr mit seinem Pkw die Straße zur Radde, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv, zudem wurde der Konsum eingeräumt. Bei dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Mittwoch, 10. Mai 2023, 22.00 Uhr bis Donnerstag, 11. Mai 2023, 08.00 Uhr, stellte ein 51-jähriger Mann aus Bösel seinen Pkw, einen Skoda Oktavia, an der Industriestraße ab. Im genannten Zeitraum wurde der Pkw vermutlich durch einen vorbeifahrenden Pkw touchiert. Der linke Seitenspiegel wurde abgefahren, der Kotflügel und die Fahrertür beschädigt. Der Schaden wird auf rund 2.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474/93942-0 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Ein 55-jähriger Cloppenburger befuhr am Donnerstag, 11. Mai 2023, gegen 10.45 Uhr mit seinem Pkw die Schützenstraße. Im Kreuzungsbereich Cappelner Damm beabsichtigte er diesen in Richtung Emsteker Straße zu überqueren. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 27-jährigen Frau aus Cloppenburg. In der Folge rutschte der Pkw der 27-Jährigen gegen einen Zaun einer Anwohnerin. Die 27-Jährige wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 13.500,00 Euro

Essen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Ein 30-jähriger Mann aus Osnabrück beabsichtigte am Mittwoch, 10. Mai 2023, gegen 10.40 Uhr mit seinem Pkw die Lüscher Straße von der Straße Up'n Felde in Richtung Kartoffelweg zu überqueren. Es kommt zum Zusammenstoß mit einem 60-jährigen Mann aus Quakenbrück, welcher mit seinem Roller auf dem Geh- und Radweg an der Lüscher Straße fuhr. Der 60-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus transportiert.

