Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht /Zeugenaufruf

Am Mittwoch, den 10. Mai 2023, gegen 14.05 Uhr kam es in der Schleusenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Kind. Ein 11-jähriges Kind ging zu Fuß auf der Schleusenstraße in Richtung Elisabethfehn. Wenig später, hinter der Oltmann-Strenge-Straße, wurde das Kind von einem nachfolgenden PKW erfasst und erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Dreibrücken fort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Bei dem PKW soll es sich nach Angaben des Kindes um einen silbernen Volvo gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 10. Mai 2023, gegen 07.25 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Bösel mit seinem PKW den Garreler Weg in Richtung Garrel und wollte auf nach links auf eine Hofzufahrt abbiegen. Ein 34-jähriger Saterländer, der sich mit seinem Auto dahinter befand, fuhr auf. Der Beifahrer des 24-jährgen Autofahrers, ein 16-jähriger Jugendlicher aus Bösel, wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

