POL-CLP: Hinweis auf eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruch in Pkw Im Zeitraum vom Sonntag, dem 07. Mai 2023, 11.00 Uhr bis Dienstag, 09. Mai 2023, 16.00 Uhr versuchten unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem VW Polo zu verschaffen, welcher ordnungsgemäß in einem Parkhaus am Bremer Tor abgestellt worden war. Der 34-jährige Geschädigte bemerkte den Schaden an der Fahrertür am Dienstagnachmittag und meldete den Vorfall der ...

