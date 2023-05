Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, dem 03. Mai 2023, gegen 07:40 Uhr kam es auf dem Garreler Weg, in Höhe der Inselstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Mountainbike Fahrer fuhr auf den verkehrsbedingt wartenden Pkw der 48-jährigen Frau aus Cloppenburg auf und entfernte sich anschließend. Am Pkw der Cloppenburgerin, ein VW Sharan, entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Molbergen - Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Freitag, 05. Mai 2023, 18.30 Uhr bis Samstag, 06. Mai 2023, 07.00 Uhr vor einer Apotheke an der Cloppenburger Straße einen Blumenkübel und die Fensterscheiben der Apotheke. Ein dort geparkter Pkw einer 73-jährigen Frau aus Molbergen wird hierbei ebenfalls beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475/94122-0 entgegen.

Lindern - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 09. Mai 2023, gegen 15.20 Uhr kam auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 60-jährige Frau aus Lindern befuhr mit einem Kleinbus die Klöbberger Straße, in Fahrtrichtung Auener Straße. Im Kreuzungsbereich der Hauptstraße kommt es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 38-jährigen Frau Herzlake. Bei dem Unfall wird ein 18-jähriger Mitfahrer im Kleinbus und der 4-jährige Sohn der Herzlakerin leicht verletzt.

