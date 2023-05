Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Durchsuchung nach Retouren-Betrug

Bereits seit Dezember 2021 führt die Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta unter Leitung der Zentralstelle Internet- und Computerkriminalität der Staatsanwaltschaft Osnabrück umfangreiche Ermittlungen gegen einen 26-jährigen Vechtaer sowie dessen 27-jährige Lebensgefährtin, die ebenfalls aus Vechta kommt, wegen des Verdachts des gemeinschaftlich begangenen, gewerbsmäßigen Betruges. Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen sollen die Verdächtigen diverse Taten zum Nachteil unterschiedlicher Online-Versandhäuser begangen haben. Dabei sollen sie zunächst Waren bestellt und nach der Lieferung die Stornierung der Bestellung eingeleitet haben. Im Rahmen des Stornierungsvorganges sandten sie dann jedoch nicht die gelieferten Waren, sondern lediglich leere Kartons oder andere, minderwertige Gegenstände zurück. Die Versandhäuser, die den Inhalt der Rücksendungen nicht oder nicht sorgfältig kontrollierten, erstatteten nach Eingang der Rücksendungen den Kaufpreis, wie es die Beschuldigten beabsichtigt hatten. Dieses Vorgehen sollen die Beschuldigten nach den Ermittlungen bei eigenen Bestellungen angewandt haben, um selbst in den Besitz von Waren zu kommen. Sie sollen dies aber auch als Dienstleistung für Dritte angeboten haben. Andere Besteller bei den Online-Versandhäusern konnten sich an die Tatverdächtigen wenden, welche dann die Abwicklung der Retouren übernahmen. Die Kunden behielten die zuvor bestellte Ware. Aufgrund der Rückabwicklung wurde ihnen dann zudem auch der Kaufpreis erstattet. Die Tatverdächtigen ließen sich diese Dienstleistung bezahlen, indem sie den Kunden einen geringen Prozentsatz vom Warenwert als Honorar berechneten. Insgesamt soll den Versandhäusern durch das Handeln der Tatverdächtigen ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden sein. Nachdem bereits im Februar 2022 bei den Tatverdächtigen durchsucht und unter anderem digitale Speichermedien beschlagnahmt wurden, wurde der gesamte Umfang des Betruges bekannt und es erfolgte nun heute, am Dienstag, 09. Mai 2023 eine weitere Durchsuchung, die zum Auffinden von Beweismitteln führen sollte. Es wurden je ein Wohn- und Geschäftsobjekt in Vechta durchsucht. Im Rahmen der Durchsuchung konnten Mobiltelefone sowie weitere digitale Speichermedien beschlagnahmt werden, die nun ausgewertet werden müssen. Außerdem konnten eine Vielzahl an Gegenständen, die mutmaßlich durch den Betrug erlangt wurden, beschlagnahmt werden. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wurde bei der Durchsuchung von Kräften der Polizeidirektion Oldenburg sowie der Zentralen Polizeidirektion unterstützt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell