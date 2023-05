Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta/Calveslage - Diebstahl eines Kfz-Anhängers

Von Sonntag, 01. Mai 2023, 12.00 Uhr bis Montag, 08. Mai 2023, 08.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein frei zugängliches Betriebsgelände Am Südfeld und entwendeten einen dort abgestellten Kfz-Anhänger mit blauer Plane. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines E-Scooter

Am Montag, 08. Mai 2023, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 14.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen E-Scooter des Herstellers Xiaomi, Mi Scooter 3 (Black), welcher verschlossen an der Bahnüberführungsbrücke an der Straße An der Gräfte abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta/Langförden - Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Von Sonntag, 07. Mai 2023, 08.00 Uhr bis Montag, 08. Mai 2023, 16.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus an der Dr. Hermann-Siemer-Straße. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Dinklage - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec

Im Zeitraum vom 03. Mai 2023, 20.30 Uhr bis Donnerstag, 04. Mai 2023, 07.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Garage eines Wohnhauses in der Eichendorffstraße und entwendeten das verschlossene Pedelec, Marke Victoria (Retro-Bike), einer 48-jährigen Frau aus Dinklage. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443/97749-0 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 30-jähriger Mann aus Lohne befuhr mit seinem Pkw den Bergweg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem 30-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer

Eine 36-jährige Frau aus Holdorf beabsichtigte am Montag, 08. Mai 2023, gegen 11.35 Uhr mit ihrem Pkw von einem Parkplatz auf die Dorfstraße aufzubiegen. Hier kommt es zum Beinahe-Zusammenstoß mit einem 65-jährigen Mann aus Steinfeld, welcher mit seinem Motorrad die Dorfstraße befuhr. Beim Ausweichen kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 05. Mai 2023, 14.00 Uhr bis Samstag, 06. Mai 2023, 14.00 Uhr wurde der Pkw einer 40-jährigen Frau aus Lohne beschädigt. Die 40-Jährige hatte ihren Pkw an der Brandstraße abgeparkt. Als sie am Samstag zu ihrem Pkw zurückkehrte, einem Ford Mondeo, stellte sie einen Schaden am linken, hinteren Kotflügel fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442/80846-0 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Die 53-jährige Geschädigte aus Ganderkesee stellte ihren Pkw, einen Renault Koleos, am Montag, dem 08. Mai 2023, gegen 10.00 Uhr ordnungsgemäß auf einem Parkplatz an der Küstermeyerstraße ab. Als sie gegen 16.20 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am Heck fest. Der Schaden wird auf rund 3.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442/80846-0 entgegen.

