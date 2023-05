POL-CLP: Flyer für Senioren-und Pflegeeinrichtungen im Rahmen von Vermisstenfällen

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruch in Lagerraum Am Freitag, 05. Mai 2023, in der Zeit von 01.00 Uhr bis 01.20 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu den Lagerräumen einer Warengenossenschaft an der Oldenburger Straße. Ob etwas entwendet wurde steht zurzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen. Visbek - Einbruch in Wohnung Am Samstag, 06. ...

mehr