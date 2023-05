Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Sonntag, 07. Mai 2023, gegen 18.07 Uhr befuhr eine 28-jährige Saterländerin mit ihrem Pkw die Schleusenstraße. An der Kreuzung zur Hauptstraße wollte sie nach links in Richtung Strücklingen abbiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem 27-jährigen Mann aus Ostrhauderfehn, der mit seinem Motorrad die Hauptstraße in Richtung Barßel befuhr. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000,00 Euro.

Saterland/Sedelsberg - Verfolgungsfahrt mit Verkehrsunfall

Polizeibeamte der Polizei Friesoythe beabsichtigten am Sonntag, 07. Mai 2023, gegen 03:40 Uhr einen 21-jährigen Heranwachsenden aus Friesoythe zu kontrollieren, welcher die Hauptstraße in Sedelsberg, Fahrtrichtung Kreisel, befuhr. Der Fahrzeugführer wurde mittels Signalgeber zum Halten aufgefordert, durch die Beamten wurde zusätzlich das Blaulicht eingeschaltet. Der 21-Jährige schien daraufhin seine Geschwindigkeit nochmals zu erhöhen und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. In Höhe des Kreisverkehrs Neuscharreler Straße/Friesoyther Straße/K 343, verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam in der Folge mit einem Frontschaden auf dem Kreisverkehr zum Stehen. Der Pkw-Führer wurde hierbei nicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 4.000,00 Euro. Im Zuge der anschließenden Unfallaufnahme wurde ersichtlich, dass der 21-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test wies einen Wert von 0,94 Promille aus. Der Führerschein des Friesoythers wurde beschlagnahmt, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell