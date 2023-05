Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfallflucht Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstag, den 06.05.23, in der Zeit von 10.45 Uhr bis 12.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Füchteler Straße einen dort abgestellten dunklen Audi. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/943-0 in Verbindung zu setzten. ...

