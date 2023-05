Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung 06./07.05.23

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall in Löningen

Samstag, 06.05.2023, 09:10 Uhr; Ein 37-Jähriger aus Bramsche befuhr mit seinem PKW Brokstreeker Straße in Richtung Brokstreek. Ihm entgegen kommt eine 61-jährige PKW-Fahrerin aus Quakenbrück. Diese biegt nach links ab, ohne den entgegenkommenden Bramscher durchfahren zu lassen. Trotz Bremsung und Ausweichens kam es zum Zusammenstoß. Die Quakenbrückerin wird leicht verletzt. An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Verkehrsunfall in Lastrup

Samstag., 06.05.2023, 07:45 Uhr; Die 22-jährige PKW-Fahrerin aus Resthausen befährt in Kneheim die Dorfstraße von der Krapendorfer Straße kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. Hierbei kommt sie eingangs einer Linkskurve aus Unachtsamkeit mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und streift hierbei zwei Straßenbäume. Danach kommt sie mit ihrem Pkw auf der rechtsseitig befindlichen Ackerfläche zum Stehen. Sie wird dabei leicht verletzt. Am PKW entsteht Sachschaden von rund 6.500 Euro.

Verkehrsunfall in Emstek

Samstag, 06.05.2023, 12:00 Uhr; Bei einem Abbiegevorgang kommt es auf der Emsteker Straße in Schneiderkrug zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW. Ein 54-Jähriger aus Vechta will in die Caspar-Schmitz-Straße abbiegen, was ein 36-Jähriger Rasteder bemerkt und hinter dem abbiegenden PKW stehen bleibt. Eine 21-Jährige aus Halen bemerkt beides nicht, fährt ungebremst auf und schiebt die PKW aufeinander. Die Verursacherin, sowie zwei Insassen im PKW aus Rastede werden leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 50.000 Euro.

Verkehrsunfall in Cloppenburg

Samstag, 06.05.2023, 19:09 Uhr; Ein Auffahrunfall zwischen drei PKW auf der Fritz-Reuter-Straße führt zu einem Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro. Das verkehrsbedingte Halten einer 59-Jährigen und einer 39-Jährigen aus Cloppenburg erkennt ein 25-Jähriger aus Cloppenburg zu spät und fährt auf. Dabei schiebt er die wartenden PKW aufeinander. Bei dem Unfall wird niemand verletzt.

Fahrt unter Medikamenteneinfluss

Sonntag, 07.05.2023, 01:20 Uhr Deutliche Ausfallerscheinungen in seiner Fahrweise zeigte ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg beim Befahren des Vahrener Damms. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf die Einnahme von Medikamenten. Sollte sich dieses bestätigen, wird es analog einer Fahrt unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gewertet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell