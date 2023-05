Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg/ Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

49661 Cloppenburg - Sachbeschädigung an KFZ

In der Zeit zwischen Donnerstag, 04. Mai 2023, 21:00 Uhr und Freitag, 05. Mai 2023, 08:00 Uhr beschädigte eine unbekannte Person in der Soestenstraße zwei Reifen an einem PKW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-1860 115 entgegen.

49681 Garrel - div. Sachbeschädigungen

In der Zeit zwischen Samstag, 29.04.2023, 20:00 Uhr und Sonntag, 30.04.2023, 10:00 Uhr beschädigen unbekannte Personen in der Huntestraße in Garrel zwei Verkehrsschilder und eine Sitzbank im rückwärtigen Bereich einer Sporthalle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474-939420 entgegen.

49632 Essen (Oldenburg)- Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Freitag, den 05. Mai gegen 15:22 Uhr befuhr ein 18- jähriger Mann aus Quakenbrück mit seinem PKW die Straße Holthoke und übersah beim Überqueren der Löninger Straße den von links kommenden PKW eines 37- jährigen Cloppenburgers. In dessen Fahrzeug befanden sich noch zwei weitere Insassen. Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision, infolgedessen der 37- jährige Cloppenburger schwer verletzt und ins Krankenhaus Quakenbrück verbracht wurde. Die Mitinsassen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 18- jährige PKW- Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Daraufhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein des 18- jährigen beschlagnahmt.

49661 Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am 03.05.2023, zwischen 08:45 Uhr und 18:25 Uhr in der Löninger Straße in Cloppenburg an einem geparkten Audi. Es entstand dabei ein Schaden von 500,- Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang o. zum flüchtigen Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter Tel. 04471-1860-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell