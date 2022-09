Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf der K 429 bei Duingen

Hildesheim (ots)

DUINGEN (neu) - Am Samstag, den 24.09.2022 kam es gegen 15:00 Uhr auf der K 429 zwischen den Duinger Ortsteilen Marienhagen und Lübbrechtsen zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines schwarzen Audis befuhr die besagte Straße von Marienhagen kommend in Richtung Lübbrechtsen. Nach einer scharfen Rechtskurve überfuhr der Audifahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Mittellinie und geriet in den Gegenverkehr. Ein 41-jähriger aus Dassel befuhr zur gleichen Zeit mit seinem Transporter die Gegenrichtung. Um eine frontale Kollision mit dem Audi zu vermeiden bremste der 41-jährige scharf ab und lenkte in den Straßengraben, wo er auch zum Stehen kam. Der Audifahrer kümmerte sich nicht weiter um den Unfall und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Das Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. An dem Transporter entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/91160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell