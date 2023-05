POL-CLP: Meldung für den Bereich Neuenkirchen

Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland/Ramsloh - Diebstahl aus Stallgebäude In der Zeit zwischen Montag, 01. Mai 2023, gegen 20.00 Uhr und Mittwoch, 03. Mai 2023, um 08.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Stallgebäude an der Straße Am Ostermoor eine Kettensäge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen. Saterland/Ramsloh - Verkehrsunfall mit zwei ...

mehr