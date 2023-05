Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg/Galgenmoor - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, dem 03. Mai 2023 gegen 18.00 Uhr stellte ein Verantwortlicher fest, dass die Tartanbahn des Sportplatzes auf unbekannte Weise beschädigt worden ist. Der Schaden wird auf ca. 500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/1860-0 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte im Zeitraum von Mittwoch, 03. Mai 2023, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 04. Mai 2023, ca. 07.00 Uhr die Motorhaube von einem VW Polo. Der Pkw stand zum Tatzeitpunkt auf dem Hof eines Wohnhauses im Windhorster Weg. Der Schaden wird auf ca. 1.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/80384-0 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 04. Mai 2023, in der Zeit von 08.40 - 08.45 Uhr wurde der geparkte Pkw einer 23-jährigen Frau aus Cloppenburg beschädigt. Die 23-Jährige hatte ihren Pkw, einen Mercedes A-Klasse, an der Garreler Straße geparkt. Der Schaden wird auf rund 1.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474/93942-0 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Eine 42-jährige Frau aus Emstek befuhr am 04. Mai 2023, gegen 14:15 Uhr, mit ihrem Pkw den Alten Emsteker Weg. Hierbei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen den geparkten Pkw eines 40-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Durch den Aufprall wurde dieser dann auf den Pkw einer 40-jährigen Frau aus Cloppenburg geschoben. Die 42-jährige Emstekerin wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Um festzustellen, ob eine Alkoholbeeinflussung vorgelegen haben könnte, wurde dort eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht noch aus. Die drei beteiligten Pkw wurden bei dem Unfall stark beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf rund 20.000,00 Euro geschätzt.

Essen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 04. Mai 2023, gegen 14.50 Uhr kam es auf dem Höger Damm zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 12-jähriges Kind aus Essen leicht verletzt wurde. Der 12-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad auf den Höger Damm und kollidierte dort mit der Fahrzeugseite des Pkw eines 38-jährigen Mannes aus Halen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell