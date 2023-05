Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Neue Polizistin in der Gemeinde Lastrup

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Seit dem 01.April 2023 versieht Polizeioberkommissarin Kathrin Kleene als Nachfolgerin des in den Ruhestand verabschiedeten Kollegen Werner Morhaus Dienst in der Gemeinde Lastrup. Gemeinsam mit Polizeioberkommissar Thomas Schwarte wird die 47-jährige die polizeilichen Aufgaben in der Gemeinde Lastrup wahrnehmen und in ihrer Dienstzeit den Lastruper Bürgern mit Rat und Tat zur Seite stehen.

POKin Kleene ist gebürtige Vreeserin und lebt auch heute noch dort. Sie trat am 01.10.1992 in den Dienst des Landes Nordrheinwestfalen ein und versah nach ihrer Ausbildung Dienst im Einsatz- und Streifendienst in Köln, Bergisch-Gladbach, Münster und Rheine. Im September 2001 wechselte sie dann ins Bundesland Niedersachsen und wurde hier u.a. bei der Autobahnpolizei Leer und Ahlhorn eingesetzt. Im Jahr 2003 wechselte sie in den Einsatz-und Streifendienst der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und wurde von dort am 04. Oktober 2016 zur Polizeistation Löningen versetzt.

Sie verfügt somit über eine langjährige Erfahrung sowohl im Einsatz-und Streifendienst als auch im Stationsdienst und ist somit auf ihre neue Aufgabe bestens vorbereitet.

In ihrer Freizeit geht die passionierte Jägerin gern auf die Pirsch und ist in der Jagdhornbläsergruppe aktiv.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell