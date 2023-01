POL-SE: Uetersen - Einbruch in Tierarztpraxis

Bad Segeberg (ots) - Am Wochenende ist es im Pinneberger Stadtgebiet zu zwei Einbrüchen in Fahrschulen gekommen. Im Fahltskamp drangen Unbekannte zwischen Freitag und Montagmorgen in die Fahrschulräume ein und stahlen Geld. Zwischen dem späten Samstagnachmittag und Montagmorgen kam es in der Elmshorner Straße im Bereich der Schillerstraße zu einem weiteren Einbruch, bei dem allerdings nach dem bisherigen Stand nichts ...

