POL-SE: Pinneberg - Einbrüche in Fahrschulen

Bad Segeberg (ots) - Am Montagabend, den 30.01.2023, ist es auf dem Fußweg entlang der Bahngleise in Verlängerung der Straße Falkenhagen zu einem Raubversuch durch drei junge Männer gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte der 21-jährige Geschädigte die AKN an der Haltestelle Moorbekhalle verlassen und an der Unterführung mehrere Personengruppen passiert, bevor er den Fußweg entlang der ...

mehr