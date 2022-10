Moers (ots) - Am Sonntag gegen 16.00 Uhr stellte eine Zeugin eine eingeschlagene Scheibe an einem Mehrfamilienhaus an der Josefstraße fest. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten dann fest, dass Unbekannte sich so Zutritt verschafft hatten. Ersten Erkenntnissen zufolge stahlen die Täter Bargeld, Schmuck und eine Eisenbahn. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0. Kontakt für ...

