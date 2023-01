POL-SE: Norderstedt - Raubversuch im Falkenhagen

Bad Segeberg (ots) - Am Wochenende ist es im Kreis Pinneberg wieder zu mehreren Wohnungseinbrüchen gekommen. Im Halstenbeker Lindenhof blieb es am Samstagnachmittag zwischen 12:40 und 19:50 Uhr beim Einbruchsversuch in ein Reihenhaus, bei dem der/die Täter nicht in das Gebäude gelangten. In der Elmshorner Straße in Pinneberg nahe der Quickborner Straße öffneten ...

mehr